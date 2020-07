AMLO llega a su primer viaje a EE.UU. en medio de opiniones encontradas

Líderes hablan de los pros y contras del encuentro con Trump

La primera visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos para encontrarse con el presidente Donald Trump, y ratificar la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-Mec), se da en medio de opiniones a favor y en contra, pero también ante la expectativa de algunos líderes por lograr un encuentro con el mandatario mexicano.

“Es falso y pretencioso señalar que el presidente viene a Estados Unidos a darle el espaldarazo a Trump para su campaña de reelección”, dijo Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, quien se declara Morenista pero también demócrata.

“Es una visita de presidente a presidente, y no de presidente a candidato como lo hizo Enrique Peña Nieto hace cuatro años al invitar a Trump a Los Pinos en México, lo cual fue reprobable”.

Consideró que lo que debe preocupar a la campaña de Biden no es el encuentro de AMLO como Trump sino cómo sumar a los latinos y a los grandes sectores porque con todo lo nefasto que pueda ser este presidente de EE.UU, no se puede cantar victoria aún.

“El presidente de México ha dejado muy claro que no quiere una confrontación con Trump”.

También recordó que las clases empresariales le pusieron una presión muy alta a Andrés Manuel para que le diera la más alta prioridad al T-Mec, el cual entró en vigor el 1 de julio.

“Ahora esos mismos que presionaron, están queriendo hacer ver esa reunión de Andrés Manuel con Trump como el peor error de la historia de México, cuando se pusieron a temblar en el momento que se quería imponer aranceles a los productos mexicanos.”

Juan José quien se encuentra en Washington D.C. junto con otros líderes migrantes cabildeando por una entrevista con AMLO, dijo que este tratado convierte a México en el socio número uno del mercado más grande del mundo EE.UU, y por ese solo hecho, la visita está más que justificada.

Una visita incómoda

Mario Cárdenas, miembro de la Fraternidad Sinaloense, y quien está en contra de la visita de AMLO, afirmó que “no es dable que venga en ausencia de una política pública para los migrantes; y ahorita con el COVID-19 tampoco ha dado ninguna asistencia”.

Señaló que políticamente no convenía porque hay muchas probabilidades de que el candidato demócrata Joe Biden gane la presidencia de EE.UU. en las elecciones de noviembre, y eso puede que afecte las relaciones comerciales con México.

Cárdenas también consultor de negocios, consideró que este viaje tiene importancia histórica y económica por el T-Mec, pero dijo que no tiene sentido porque AMLO no viene a encontrarse con los migrantes con quien no ha tenido ningún acercamiento desde que fue electo.

Tintes políticos

El consultor demócrata Mario Beltrán opinó que definitivamente el encuentro de AMLO y Trump tiene matices políticos, y no duda de que Trump vaya a tratar de capitalizar la reunión para sacarle raja política.

“Trump está en un momento de desesperación, tratando de encontrar formas de detener su caída. Es evidente que la visita de AMLO le da un respiro, y la va a utilizar para obtener el voto de los mexicanos. Eso es menos peligroso ante los ojos de su base, que darles el DACA a los dreamers o cualquier otro alivio migratorio”.

De acuerdo a Beltrán, Andrés Manuel viene además con la intención de cabildear porque el mexicano Jesús Seade quede al frente de la Organización Mundial de Comercio (WTO) como director.

En cuanto a que pudiera afectar las relaciones México-Estados Unidos, de perder Trump la reelección, no lo ve como un problema.

“AMLO y Biden se conocen desde hace tiempo; y Biden es un político maduro que sabe de la importancia de la relación entre México y EE.UU.”

Presionan por un encuentro

Juan José Gutiérrez, Guadalupe ‘Lupe” Gómez, representante de 14 federaciones zacatecanas, Arnoldo Borja de la Federación de Clubes Michoacanos del Norte de California y Aniceto “Cheto” Polanco de la organización One Stop Immigration se entrevistaron con la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena para exponerle los proyectos y planes que quieren darle a conocer al presidente de México. “Las probabilidades de tener ese encuentro son muy altas”, aseguró Juan José. El grupo de líderes migrantes llegó a Washington, D.C. desde el fin de semana.