Fox News recorta a Trump de foto junto a Jeffrey Epstein. Aseguran que fue por error

Un medio de comunicación leal al presidente Donald Trump.

El canal Fox News informó que recortó “por error” al mandatario de una imagen en la que aparece con el Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico sexual que se suicidó en prisión, y su presunta cómplice Ghislaine Maxwell, arrestada la semana pasada.

La imagen circuló en el programa America’s News HQ que se emitió el domingo. La foto original muestra a Trump con su actual esposa Melania, Epstein y Maxwell en una fiesta. El programa sólo eliminó al presidente de la imagen.

Fox News edits Trump out of photo with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell at Mar-a-Lago https://t.co/Fx87397x1y pic.twitter.com/SEst77byQY

— Gizmodo (@Gizmodo) July 6, 2020