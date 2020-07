La increíble historia de la mujer que dio a luz a 69 hijos y que nadie sabe su nombre

Cada vez que escuchamos o leemos historias de embarazos múltiples, estas no dejan de sorprendernos. Seguramente que te has enterado de mujeres que han dado a luz a 6, 7 y hasta 8 hijos; sin embargo, es muy probable que jamás te hayas enterado de la madre que trajo al mundo a 69 seres humanos… ¡increíble!, ¿no es verdad?

Sí de por sí ya el número asombra, lo más curioso de esta historia es que nadie conoce el verdadero nombre de esta mujer que está inscrita en el Libro de los Récord Guinness por ser la madre que más hijos ha logrado traer a este mundo.

En el libro solo aparece registrada como “la esposa de Feodor Vassilyev” y como datos adicionales que nación e 1707 en Shuya, una pequeña localidad en Rusia. Algunos historiadores de este poblado intuyen que su nombre pudo haber sido Valentina; sin embargo, no aparece en ninguno de los registros, ya que en esa época, a los funcionarios no les interesaba registrar mujeres porque no pagaban impuestos.

También se sabe que esta mujer nunca tuvo un parto normal. Tuvo 27 embarazos y todos fueron múltiples: Tuvo 16 pares de gemelos, 7 veces trillizos y 4 de cuatrillizos. De los 69 hijos que tuvo, solo 2 fallecieron por enfermedad durante su infancia.

The first wife of Feodor Vassilyev, a peasant from Russia, gave birth to 69 children, making her the record holder for most prolific mother. pic.twitter.com/nP1zshK9ZS

— SERIOUSLY STRANGE (@SeriousStrange) May 2, 2017