No están haciendo las pruebas que acordaron: Pelotero delata a las Ligas Mayores por su protocolo de salud

Después de casi una semana de que los peloteros de Ligas Mayores comenzaron a reportar con sus respectivos equipos con miras a llevar a cabo la temporada 2020 con tan solo 60 partidos, el tercera base de los Cubs de Chicago, Kris Bryant, evidenció las fallas que ha mostrado el protocolo de seguridad implementado por la MLB y aseguró no sentirse seguro por la forma en la que están preparando la campaña.

“Lo que acordamos fue hacer pruebas cada tercer día”, dijo Bryant en videoconferencia de. “Hemos tenido jugadores que se presentaron el domingo y no se han vuelto a examinar hasta siete días después. Y luego no obtienes los resultados hasta dos días después, así que son nueve días sin saber”, explicó el pelotero de 28 años de edad, quien adelantó que de seguir esta tendencia, el protocolo está destinado a fallar.

Kris Bryant's full answer on testing issues we're seeing throughout baseball right now, which includes this quote, "I wanted to play this year because I felt that it would be safe and I would be comfortable. Honestly, I don't really feel that way." pic.twitter.com/1BdbHrPWWJ

— Sahadev Sharma (@sahadevsharma) July 6, 2020