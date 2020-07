Falso agente del FBI planeó envenenar a su esposa para cobrar seguro de vida y huir con su amante

Dallas Anthony Michaels, dueño de un gimnasio de artes marciales, fue detenido porque supuestamente envenenó a su esposa para cobrar su seguro de vida y fugarse con su amante, en Mesa (Arizona).

Según los fiscales, Michaels (42) conspiró durante meses para usar fentanilo para envenenar las bebidas de su esposa y luego casarse con otra mujer con la que estuvo involucrado en un romance a largo plazo.

Previamente, en marzo, Michaels fue arrestado por hacerse pasar por un agente del FBI para extorsionar al dueño de un bar, informó la policía local. Supuestamente le dijo que su negocio iba a ser allanado porque un cantinero había vendido drogas a un agente secreto de la DEA.

La policía contactó al FBI y la DEA, quienes negaron que Michaels trabajaba para ellos, informó ABC News.

Más tarde, Michaels supuestamente fijó una fecha límite del 11 de julio para matar a su esposa, pero la adelantó hasta fines de junio durante unas vacaciones familiares en California.

Los mensajes de texto entre Michaels y un amigo no identificado mostraron que tenía la intención de “hacerlo”, y le pidió que adquiriera las drogas.

“Si te encuentras con algo en los próximos días, por amor de Dios, avísame, de lo contrario será un largo proceso de reflexión en ese viaje de 6 horas”, escribió Michaels, citaron los investigadores.

En ese momento, el amigo contactó a la policía, que luego inició una investigación. Durante una conversación grabada, Michaels quiso adquirir las drogas a $30 dólares por píldora y dijo que estaba “comprometido al 1,000%” con su plan.

Entonces, la policía contactó a Michaels con la falsa excusa de que su estudio de artes marciales había sido robado, y fue arrestado a su llegada.

Michaels enfrenta un cargo de conspiración para cometer asesinato y solicitud de posesión de narcóticos, reportó NBC News.

