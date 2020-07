Ivanka Trump comparte foto de nostalgia al lado de López Obrador

En el marco de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, la primera hija Ivanka Trump publicó una fotografía recordando su viaje a México.

La hija del presidente Donald Trump acompañó en diciembre de 2018 al vicepresidente Mike Pence a la toma de posesión del mandatario López Obrador.

La fotografía compartida en Twitter muestra a la Primera Hija sonriente con el líder mexicano y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, así como el vicepresidente Pence y su esposa Karen.

“Reflexionando sobre grandes recuerdos mientras POTUS le da la bienvenida al presidente López Obrador para celebrar el nuevo acuerdo comercial USMCA”, escribió Ivanka en su cuenta de Twitter. “Nuestras naciones están unidas por valores comunes, amor compartido por la libertad y profunda devoción por la fe y la familia. Esta visita profundizará aún más nuestra fuerte amistad”.

Reflecting on great memories as POTUS welcomes President López Obrador to celebrate the new USMCA trade agreement.

Our nations are bound together by common values, shared love of freedom & deep devotion to faith & family. This visit will further deepen our strong friendship🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/f4MeTj98i5

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 8, 2020