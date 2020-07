“Los estudiantes internacionales son bienvenidos”: la Casa Blanca aflora visas flexibles para alumnos y presiona reapertura de aulas

“Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el destino elegido por los estudiantes internacionales, y nos complace que muchos de ellos que habían planeado estudiar este otoño en EE.UU. aún puedan tener la oportunidad de hacerlo”, informó el Departamento de Estado en un escueto comunicado divulgado anoche.

En la víspera, el lunes la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que los portadores de visas F-1 y M-1 eventualmente tendrían que salir del país si las instituciones académicas donde estudian ofrecen programas exclusivamente en línea, es decir, sin clases presenciales, debido al distanciamiento social.

“La medida de la Casa Blanca, anunciada el lunes, fue vista como un esfuerzo para presionar a las universidades a reabrir sus puertas y abandonar los enfoques cautelosos que muchos han anunciado que adoptarían para reducir la transmisión de COVID-19”, destacó The New York Times.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado su plan para modificaciones temporales a los requisitos de visa de no inmigrante F-1 y M-1 para el semestre del otoño 2020. Esto permitirá una combinación de cursos en persona y algunos en línea para cumplir con los requisitos para el estatus del estudiante no inmigrante. Este alojamiento temporal proporciona una mayor flexibilidad para que continúen su educación en Estados Unidos, al tiempo que permite un distanciamiento social adecuado en los campus abiertos y operativos en todo” el país, agregó el comunicado del Departamento de Estado, sin detallar los anunciados cambios.

“Los estudiantes internacionales aún tendrán que obtener la visa apropiada y aún pueden estar sujetos a otras restricciones de viaje o procesamiento de visa debido al COVID-19”, agregó el comunicado. “Deben consultar con la embajada o el consulado local de EE.UU. para obtener información específica” aplicada a su país de origen.

M-1 es un tipo de visa reservada para alumnos internacionales que asisten a escuelas vocacionales y técnicas. F-1 es un visado más general, que permite a los extranjeros estudiar en EE.UU a tiempo completo.

Las visas emiten en embajadas y consulados fuera del país, aunque es posible que se extiendan la estadía y se cambien dentro del territorio de EE.UU.

“Universities don’t need any extra pressure to reopen,” said the president of the University of California. “I think most universities would love to reopen and be fully in-person on classes and have their dorms fully occupied.” https://t.co/Cc4LNNVPaZ

— The New York Times (@nytimes) July 8, 2020