Mira que sexy luce la esposa de Jorge Bernal en traje de baño

View this post on Instagram

Im not perfect. Not even close to where I was just last year. But I’m happy and enjoying every minute! Isn’t that what matters anyway? Love yourself. Put that bathing suit on and take pics!💖 . . . No soy perfecta. No estoy ni cerca de donde estaba a solo un año atrás. Pero estoy feliz y disfrutando cada minuto. Al final, no es eso lo que importa? Ámate. Ponte el traje de baño y tomate fotos! 💖 #karlabstyle