VIDEO: Así se transforman los salones de los hoteles de Disney World en canchas de entrenamiento de la NBA

A tres semanas de que el balón vuelva a botar en las duelas norteamericanas con el regreso de la NBA, ya se están adecuando en Disney World las áreas que usarán los equipos y se hizo viral un video que muestra cómo se transforman los salones de los hoteles en canchas de entrenamiento.

En el video compartido por CNN, se puede apreciar a una docena de personas juntando varios segmentos de duela manualmente para convertir un salón en una espectacular cancha de entrenamiento, la cual será usada por los equipos de la NBA.

Time-lapse video of NBA crews converting Disney World ballrooms into practice courts.

For the next three days, teams will be arriving in Orlando ahead of season restart on July 30th.

SP-62TU pic.twitter.com/JlQ1pkEOsg

— CNN Newsource (@CNNNewsource) July 7, 2020