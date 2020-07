Conductor del programa de Pati Chapoy, ‘Ventaneando’, da positivo al coronavirus

Llegó el COVID-19 al programa de espectáculos

El programa “Ventaneando” ya tiene el primer caso de coronavirus y es que el conductor Ricardo Manjarrez ha dado positivo al COVID-10.

Fue esta tarde cuando el también reportero confirmó la noticia en el programa comandado por Pati Chapoy.

“Efectivamente resulté positivo con el COVID-19”, dijo Manjarrez en un video pre-grabado. “Hace unos días me empecé a sentir medio cansado. Tuve fiebre, pero muy leve”.

“Para no tener más dudas fui a hacerme la prueba, eso fue el domingo. Ya por supuesto no fui a trabajar y me llegó y era lo que temía”, continuó.

El doctor le aseguró a Ricardo que todo iba a estar bien ya que es joven y hace ejercicio. Lo que si dijo el presentador de televisión es que ya perdió el gusto y el olfato.