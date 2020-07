Desempleo por coronavirus llega al cielo: United Airlines despide a 45% de sus trabajadores, incluyendo más de 2 mil pilotos

United Airlines está enviando advertencias de despido a 36 mil empleados, casi la mitad (45%) de su personal en EE.UU.

Es la señal más clara hasta ahora de cuán profundamente la pandemia de COVID-19 ha perjudicado a la industria de las aerolíneas, destacó Associated Press.

Funcionarios de United dijeron el miércoles que todavía esperan limitar el número de despidos ofreciendo jubilación anticipada, pero que deben enviar avisos este mes para cumplir con una ley que exige que los trabajadores reciban notificaciones 60 días antes de los recortes masivos de empleos.

Los despidos incluyen a 11 mil asistentes de vuelo; 11 mil en servicio al cliente y agentes de embarque; 5,500 trabajadores de mantenimiento y 2,250 pilotos.

Los viajes aéreos en EE.UU. cayeron alrededor del 95% a mediados de abril. El mercado se ha recuperado lentamente, pero se mantiene 75% por debajo comparado con hace un año.

United officials said Wednesday that they still hope to limit the number of layoffs by offering early retirement. https://t.co/m51vuaFJpP

— 23ABC News (@23ABCNews) July 8, 2020