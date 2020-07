Equipo de Trump ya usa a AMLO como arma de campaña contra Biden

Como era de esperarse, tras su encuentro con Donald Trump, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quedó en medio de la disputa por la Presidencia de Estados Unidos.

Y es que desde la cuenta de Twitter Equipo Trump, que difunde noticias y realiza actividad proselitista para el virtual candidato republicano, el aspirante demócrata Joe Biden, recibió un revés.

Todo comenzó luego del primer encuentro privado entre Trump y López Obrador, cuando Biden arremetió contra el presidente estadounidense por su doble discurso respecto a México.

Trump launched his 2016 campaign by calling Mexicans rapists.

He's spread racism against our Latino community ever since.

We need to work in partnership with Mexico.

We need to restore dignity and humanity to our immigration system.

That's what I'll do as President.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 8, 2020