Una ola de calor “horneará” casi todo Estados Unidos por varios días

Alrededor de 270 millones estarán expuestos al calor. En algunos lugares se esperan las temperaturas más altas desde 2017

Una sofocante ola de calor del verano se apoderará de una franja inusualmente vasta de de Estados Unidos hacia el fin de semana.

270 millones de personas, que representan el 84% de la población continental, verán máximos superiores a 90 grados F al menos un día esta semana, y para la mayoría, las altas temperaturas se mantendrán varios días.

En un momento u otro, alrededor de 150 millones de personas sudarán a través de números de índice de calor de más de 100 grados y posiblemente por encima de 110 grados, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Excessive heat will pose a threat to parts of the South and Southwest this weekend, as heat indices are likely to be over 110 degrees in those areas. This may lead to high temperature records being tied or broken. pic.twitter.com/IB7gFt21I0 — NWS WPC (@NWSWPC) July 8, 2020

Si bien la ola de calor será expansiva, no será muy intensa hasta después de mediados de la semana. Sin embargo, hacia el fin de semana, el calor se centrará e intensificará, lo que elevará los índices de calor generalizados de 105 a 115 grados.

Durante la primera mitad de la semana, el calor durante el día será alto, pero no caerán muchos registros. Esto durará al menos hasta el viernes.

Mientras tanto, la extensión occidental de esta ola de calor, sobre los estados de las llanuras bajas y el valle del Mississippi, se volverá dominante y se desarrollará más tarde hacia el fin de semana. Aunque todavía faltan días, en estas áreas, la ola de calor puede volverse bastante severa.

Para el jueves por la tarde, los valores del índice de calor comenzarán a superar los 105, al oeste, desde California y hacia el sur hasta Texas, hacia el este a través de Missouri, Arkansas y Louisiana. Y solo se volverá más intenso a partir de ahí.

Temperatures will be well above normal just a few miles inland from the ocean this weekend including the mountains. Heat advisories are in effect for many inland areas where moderate to high heat risk is likely to occur. #CAwx #heatwave #LAheat #LAweather pic.twitter.com/3xAfEowG5O — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 9, 2020

The hottest temperatures since 2017 will be possible by this weekend as highs climb upwards of 116°-119°, with a few lower desert locations potentially reaching or exceeding 120°. Use extreme caution with these dangerously hot temperatures!!! #azwx #cawx pic.twitter.com/uggc31VLQl — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 9, 2020

¿Cuánto tiempo durará la ola de calor?

Esta intensidad de calor opresivo puede durar al menos 7 a 10 días, incrementando el calor partir de este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) apunta a un período de calor y sequía de larga duración en gran parte de la nación durante los próximos 8 a 14 días, especialmente en los estados del suroeste y las llanuras.