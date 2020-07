Alejandro León, el fotógrafo con las mejores vistas de Nueva York

Especializado en fotografiar oficinas para sitios de real estate, aprovecha su acceso privilegiado a los rascacielos para mostrarnos la "verticalidad y la simetría" de la ciudad

¿Quién tiene las mejores vistas de Nueva York? ¿El Empire State porque se ve el Top of the Rock?, ¿o el Top of the Rock porque desde allí puedes contemplar el Empire?

Ni uno ni otro. Las mejores vistas de Nueva York las tiene un fotógrafo español, Alejandro León.

Cada día, León se asoma a la Gran Manzana desde las alturas. Desde oficinas que no aparecen en ninguna guía de viajes, desde ventanas a las que solo tienen acceso unos pocos privilegiados. Este fotógrafo nacido en Sevilla cumple, a diario, el sueño de cualquier turista: contemplar Nueva York desde sus rascacielos.

“Empecé a ir a oficinas en pisos cincuenta y pico”, explica León. Su trabajo consistía en fotografiarlas. Son las imágenes que después aparecen en portales de real estate, los pisos más codiciados por todos aquéllos que sueñan con una oficina en la Gran Manzana. “Pero al ver esas vistas, no podía dejar escapar la oportunidad de retratarlas”.

Y así fue como Alejandro León empezó a fotografiar Nueva York de una forma diferente.

“Nueva York es verticalidad y puntos de fuga en el horizonte de sus interminables avenidas. Es algo que me impresionó desde el primer día y es lo que intento enseñar a través de mis fotos: la simetría y la estabilidad que te transmiten las líneas verticales de sus edificios, tal cual la ven tus ojos”, elabora León.

Por eso comenzó a compartirlas en su cuenta de Instagram (@alejandroleonphoto). Sus fotos son diferentes, tomadas desde rascacielos de Nueva York a los que muy pocos tienen acceso.

Sevilla, París, Puerto Rico, Madrid… y Nueva York

De su natal Sevilla, que tiene un color especial, fue a París, la ciudad de la luz. Terminó sus estudios en Puerto Rico, pero no fue hasta llegar a Madrid cuando comenzó su carrera profesional.

Se especializó en fotografía de arquitectura e interiores, sin imaginar que algún día se daría la vuelta en un piso cualquiera y tendría Nueva York a sus pies. Vivir en Manhattan era una meta y un curso de Dirección de Fotografía en 2018 le abrió las puertas para hacerlo realidad. Se mudó a Nueva York, donde continuó con su especialidad de los últimos años: la fotografía de arquitectura e interiores.

Como a tantos otros, el coronavirus le obligó a detener su actividad, pero desde junio tiene “más trabajo que antes”.

“Muchas oficinas se han quedado vacías a causa del COVID-19 y los propietarios necesitan ponerlas en el mercado de nuevo”, explica.

Y allí aparece León, para retratar el interior desconocido de la Gran Manzana, los espacios escondidos dentro de cada edificio imponente, los lugares donde pasan las horas todos aquéllos que alguna vez soñaron con trabajar en Nueva York.

Y de ahí sale @alejandroleonphoto, el que después de fotografiar esos espacios, dedica unos minutos a disfrutar de la vista de esas ventanas y retratarlas. El que regala un Nueva York desconocido. Porque las mejores vistas de Nueva York… las tiene Alejandro León.