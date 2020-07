Alexandria Ocasio-Cortez sazona debate en redes contra CEO de Goya por alabar a Trump

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, sazonó este jueves el debate en redes luego de que el presidente de la empresa de productos Goya alabara en una conferencia de prensa la gestión del presidente Donald Trump.

“Oh mira, es el sonido mío ‘googleando’ ‘cómo hacer tu propio adobo'”, lee un tuit de Ocasio-Cortez en su cuenta.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 10, 2020