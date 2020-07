Así es la ‘casa embrujada’ de Robbie Williams que lleva 10 años vendiendo, pero nadie quiere comprar

¿Alguien dijo miedo? El intérprete asegura que en una de las habitaciones espantan, mientras que en otra llegó a ver a su perro fallecido preparándose para jugar

El intérprete británico Robbie Williams, de 46 años, lleva desde el 2010 tratando de vender su mansión en Wiltshire, en Inglaterra, pero hasta ahora no ha encontrado a nadie interesado en adquirirla.

Durante una transmisión que realizó, por medio de Instagram Live, el también actor compartió algunos detalles sobre su casa de más de $11 millones de dólares, la cual, asegura, está embrujada.

El cantante Robbie Williams vende su mansión del siglo XVIII Posted by ZonaProp on Thursday, June 27, 2013

Esa espeluznante revelación seguramente ahuyentará aún más a los posibles futuros clientes, quienes no querrán compartir casa o hasta habitación con seres del más allá.

El esposo de Ayda Field reveló que hay una habitación, en particular, que es sumamente terrorífica y que en un inicio era el dormitorio de Teddy, una de sus hijas, quien un día les dijo que ya no quería volver a dormir en esa recámara.

“Tenemos una propiedad muy antigua. Tiene como 1000 años. Hay una habitación que me da escalofríos. Teddy, nuestra hija, estaba durmiendo ahí. Ya no lo hace”, confesó el actor sobre su hija de 7 años.

Con el pasar de los años, Teddy le confesó a sus padres que no le gustaba esa recámara porque algo la asustaba, un sentimiento que también es compartido por su talentoso papá.

“Cuando ya tenía la edad suficiente para hablar, le pregunté: ‘¿Te gusta la habitación? ¿Te gusta la casa?’ y ella dijo: ‘No me gusta esa casa’. Le pregunté: ‘¿Por qué?’ Y ella dijo: ‘Esa habitación me da miedo’. Le dije: ‘Está bien, también me da miedo. Ya no tienes que dormir allí'”, recordó.

Además de esa escalofriante escena, el intérprete de ‘Angels’ también tuvo un reencuentro con Trixie, su fallecido terrier escocés, a quien creyó haber visto jugando con su hermana.

“Mi hermana llegó a casa y miré hacia abajo y allí estaba Trixie saltando sobre sus piernas. Luego miré hacia atrás y Trixie ya no estaba”, señaló Williams.

En la actualidad, Robbie Williams y su familia radican en Los Ángeles, por lo que solo están a la espera de poder deshacerse de su propiedad de siete recámaras, helipuerto, piscina en el sótano y un terreno con una extensión cercana a las 71 acres, para nunca más tener que saber de esas historias de terror.

Para ver más imágenes de la casa dar clic aquí.

