“La copa de los perdedores”: Thomas Helmer, exestrella del Bayern Múnich, se burla de la Europa League

Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de los cuartos de final de la Champions League y de la Europa League, dejando cruces que se ven bastante emocionantes como los posibles Juventus vs. Real Madrid o Inter vs. Leverkusen.

Durante la presentación del sorteo se vivió un momento bastante incómodo, pues el exdefensor del Borussia Dortmund y Bayern Múnich, Thomas Helmer, hizo un chiste de muy mal gusto al llamar a la Europa League la “Copa de los perdedores”.

My guy calling the Europa League the “cup of the losers” #uel #europaleague #europaleaguedraw pic.twitter.com/h7GaM1bmnx

— Callum (@callumbell14_) July 10, 2020