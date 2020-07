Mike Perry iniciará tratamiento por abuso de substancias después de golpear a un anciano en un restaurante

Este miércoles, salió a la luz un video en el que aparece Mike Perry, peleador welter de UFC, golpeando y dejando inconsciente a un hombre mayor en la entrada de un restaurante de Texas.

Tras este altercado, parece que Perry tocó fondo, pues según reportes de TMZ el peleador ha decidido buscar tratamiento profesional para intentar revertir su problema de consumo de alcohol.

UFC's Mike Perry Getting Treatment for Substance Abuse After Restaurant Fight https://t.co/eaMXONTBvS

— TMZ (@TMZ) July 10, 2020