Amiga de acusada en asesinato de Vanessa dice que Cecily Aguilar hacía todo para complacer a los hombres

Una mujer que se identificó como amiga íntima de Cecily Aguilar, acusada en Texas de ayudar a desmembrar el cadáver de la soldado Vanessa Guillén y enterrar sus restos en varias fosas cerca del río León junto al también militar Aaron David Robinson, dijo que la joven viene de una infancia problemática, pero que “no hay excusa” alguna para justificar los hechos que se le imputan.

En entrevista con The Sun a cambio de mantener anonimato, la fuente djo que “Cecily tuvo una muy mala infancia”.

“Esto no es una excusa, de ninguna manera; pero, definitivamente contribuye al comportamiento de alguien”, sostuvo.

En ese contexto, agregó que los hombres manipulaban a Aguilar fácilmente.

“Ella era fácilmente manipulable, especialmente por los hombres. Ella trataba de lucir como que era una líder, pero cuando el asunto era sobre hombres, ella hacía todo lo que podía para complacerlos”, abundó la estadounidense al medio británico.

“Yo pienso que ella solo quería ser amada, pero ella podría haber encontrado eso sin todo lo demás. Ahora ella arruinó su vida y la vida de muchos”, planteó.

La entrevistada, originaria de Michigan como Aguilar, dijo que nunca imaginó que su amiga llegaría a hacer algo tan “asqueroso”.

“Es realmente, realmente triste y asqueroso”, declaró la presunta amiga.

“Estoy más que sorprendida e incrédula para ser honesta. Yo amo a Cece. Yo nunca habría visto esto venir”, insistió.

“Al principio, todo lo que veía era gente acusándola de algo de lo que yo no sabía nada. Yo soy una amiga leal y protectora, no tenía idea”, agregó.”Yo pensaba que la gente la estaba acusando sin contar con los hechos. Yo realmente me afligí por la familia de Vanessa y oré para que su alma encuentre descanso, es un inmenso ‘shock'”.

Según la denuncia criminal del caso que circula públicamente, Aguilar le admitió a investigadores que ayudó a su novio, el Especialista del Ejército Aaron Robinson, a desmembrar el cuerpo de Guillén y repartir los restos en varias fosas luego de que éste la matara a martillazos el 22 de abril pasado en la armería de la base. Aguilar además habría intentado junto a Robinson quemar el cuerpo, según la versión que manejan las autoridades.

Aguilar, de 22 años y quien enfrenta cargos federales por complicidad para manipular la escena de un crimen, también reveló a las autoridades el paradero de su pareja, con quien llevaba una relación prohibida ya que estaba casada legalmente con otro militar.

Cuando los agentes investigadores interceptaron al uniformado en una avenida de Killeen no muy lejos del fuerte, éste se disparó en la cabeza, indicó el departamento de policía de esa ciudad y el Comando de Investigación Criminal del Ejército (CID) que lidera la pesquisa.

La acusada deberá comparecer a una audiencia el 14 de julio. El equipo de defensa de Aguilar no ha dado declaraciones a los medios en relación con el caso. La familia de Robinson tampoco; ni siquiera se tienen detalles de los resultados de la autopsia y los servicios fúnebres, si alguno, para despedirlo.