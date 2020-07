El desgarrador video de la mejor amiga de Vanessa Guillén en el que se escucha la voz de la soldado

La recopilación incluye decenas de imágenes inéditas de la joven mexicana junto a quien fuera su cómplice

Jocelyn Sierra, la mejor amiga de Vanessa Guillén, compartió en su cuenta de Facebook un conmovedor video con imágenes inéditas de sus aventuras con la soldado asesinada mientras se encontraba en la base militar de Food Hood, en Texas.

El video de poco más de siete minutos muestra a las cómplices en varios escenarios que incluyen imágenes desde autos en movimiento, así como en conciertos y restaurantes. También se le va a ambas practicando deporte como “soccer” y en el gimnasio.

De fondo se escuchan las canciones “El Amigo que se fue” de la banda mexicana Intocable, y “Heaven” de Bryan Adams.

Las jóvenes siempre lucen su mejor sonrisa y se aprecian insaciables de vida.

En el video también se escucha la voz de Vanessa mientras ambas se encuentran en una habitación y le pide a su amiga que mire a la cámara.

En un mensaje que acompaña el audiovisual, Sierra manifesta que seguirá luchando por los sueños de ambas.

“La verdad no hay palabras para describir el dolor que hay en mi corazón desde que ya no estás con nosotros Vane. Desde el día que te conocí, yo sabía que ibas a ser alguien muy importante en mi vida y no me equivoqué. Desde el primer día que te recogimos yo y mi papá, hace 5 años, para ir a una carrera de ‘cross country’ (ciclismo de montaña) se empezó una amistad hermosa donde conocí qué es una amiga o más bien hermana de verdad. Desde ese día compartimos tantos momentos juntas que ahora son hermosos recuerdos”, recuerda Sierra.

La joven, que se gradúo de la misma clase que Vanessa en César Chavez High School de Houston insiste en que más que amiga, Guillén siempre será su hermana.

“Siempre te voy a recordar como la hermana que siempre fuiste para mí. Sé que donde quiera que estés me vas a dar las fuerzas para seguir luchando por nuestros sueños porque lo que yo cumpla va ser por las dos eso te lo prometo. Te amo con todo mi corazón, Vanessa. Descansa en paz mi ángel hermoso, pronto nos volveremos a ver”, concluye Sierra su homenaje en palabras.

De la misma forma, culmina el video: “Descansa en paz mi ángel hermoso”.

Los visuales, subidos a la red social hace dos días, ya superan los 36,000 “likes”; cibernautas han compartido la compilación más de 20,000 veces.

Según la versión que manejan las autoridades, Guillén fue asesinada a martillazos el pasado 22 de abril, el mismo día de su desaparición, en la armería del espacio militar en Killeen.

Investigadores identificaron al Especialista Aaron David Robinson como el sospechoso de los hechos. Robinson se suicidó de un disparo en la cabeza cuando iba a ser intervenido por agentes especiales en relación con la pesquisa el pasado 30 de junio.

Por el crimen está acusada quien fuera su novia Cecily Aguilar, quien habría conspirado con el soldado para disponer del cadáver, que desmembraron y enterraron en varias fosas cerca del río León en el condado Bell.

Pincha aquí para ver el video