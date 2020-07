El Servicio Forestal desmiente el rumor de un “Culto Satánico” en las montañas de San Bernardino

El Servicio Forestal de Estados Unidos está aclarando que no es cierto que haya un “Culto Satánico” en las Montañas de San Bernardino, en el sur de California.

Las autoridades dicen que un cartel que inició un rumor en las redes sociales es un engaño.

RUMOR CONTROL:

This sign has been posted around the forest and is spreading on social media.

The is not an official Forest Service sign, and there is no known threats of this type to visitors.

Anyone with information about who is posting this sign should call 909-383-5651

