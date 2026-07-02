Portugal sella su pase a octavos del Mundial 2026 con polémica ante Croacia

Portugal selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Croacia en un compromiso que quedará grabado como uno de los más dramáticos del torneo.

Con este resultado, el combinado dirigido por Roberto Martínez avanza de ronda y se medirá ante España en un Clásico Ibérico de alta tensión. El duelo también sirvió como un emotivo homenaje para los jugadores lusos, quienes saltaron al césped recordando que hoy se cumple un año del trágico fallecimiento de Diogo Jota y su hermano.

Tras una primera parte densa y sin goles, los segundos 45 minutos se convirtieron en un volcán de emociones y giros de guion:

Minuto 53 (0-1): Ivan Perisic adelantó a Croacia tras cazar un balón suelto en el área y sacar un latigazo raso. Justo antes, a los balcánicos les habían anulado un tanto por un fuera de juego clarísimo de Vlasic.

tras cazar un balón suelto en el área y sacar un latigazo raso. Justo antes, a los balcánicos les habían anulado un tanto por un fuera de juego clarísimo de Vlasic. Minuto 62 (VAR luso): Cristiano Ronaldo anotaba un golazo de antología en carrera, pero el VAR intervino para ahogar el grito luso por una posición adelantada milimétrica.

en carrera, pero el VAR intervino para ahogar el grito luso por una posición adelantada milimétrica. Minuto 68 (1-1): Tras la revisión en el monitor de un evidente empujón sobre Renato Veiga, el colegiado sentenció pena máxima. Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad y fusiló el centro del arco.

Este gol significó la décima diana de CR7 en Copas del Mundo y, de forma increíble, su primer gol en una fase de eliminación directa de un Mundial, cortando una racha de 31 disparos en dichas instancias.

Croacia acarició el triunfo al minuto 75 con un contragolpe fulminante de Mateo Kovacic que se estrelló en el poste, obligando a Diogo Costa a realizar una doble atajada milagrosa en el rebote.

Agonía en el añadido y polémica arbitral

Con el partido roto, Roberto Martínez movió el banquillo de forma drástica metiendo cuatro cambios en simultáneo, incluyendo la salida de un visiblemente molesto Cristiano Ronaldo por Rúben Neves. El premio a la osadía llegó en el descuento. Al minuto 90’+4′, Rafael Leao mandó un centro preciso con rosca desde la banda izquierda para que Gonçalo Ramos, con un soberbio testarazo, pusiera el 2-1.

La polémica estalló en el tiempo de reposición profunda (se jugaron 19 minutos de añadido debido a celebraciones, revisiones e invasión de objetos al campo). En el minuto 90’+13′, Josko Gvardiol mandaba a guardar el balón al fondo de la red desatando la euforia croata para el 2-2. Sin embargo, el VAR volvió a intervenir para anular el gol de Croacia por fuera de juego, dictaminando de manera estricta que el desvío previo de Renato Veiga no fue un toque consciente.

Pese a los feroces reclamos de Luka Modric (quien pudo haber disputado su último partido mundialista) y de todo el banquillo liderado por Zlatko Dalic, el pitazo final decretó el definitivo pase de Portugal.

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