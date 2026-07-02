Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 2 al 8 de julio

Fiesta salsera en el Lincoln Center

Lincoln Center celebrará este viernes 3 de julio, a las 6:30 pm, una edición de Social Dance con un homenaje a las leyendas de la música latina encabezado por el trombonista Jimmy Bosch en The Dance Floor (10 Lincoln Center Plaza). La velada comenzará con una clase de baile a cargo de Talia Castro-Pozo y música de la DJ Bembona, seguida por la presentación de Jimmy Bosch Salsa Masters. El reconocido músico rendirá tributo a figuras como Willie Colón y Eddie Palmieri con un repertorio que celebra la salsa dura y los ritmos afrocaribeños que marcaron generaciones. Gratis. Más información: https://lincolncenter.org.

Cortesía Lincoln Center

Música clásica en Bryant Park

Como parte del programa Bryant Park Picnic Performances, la orquesta de cámara The Knights ofrecerá un concierto gratuito al aire libre este viernes 3 de julio, de 7:00 pm a 8:15 pm, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos. El espectáculo se realizará sobre el césped y no requiere boletos, por lo que el público solo debe llegar con anticipación para disfrutar de la presentación. Bajo la dirección de Colin Jacobsen y Eric Jacobsen, el programa combinará música clásica con influencias del folclore, el jazz, el bluegrass y espirituales afroamericanos, además de obras inspiradas en la historia y la identidad musical estadounidense. Más información en:https://bryantpark.org.

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Circle Line celebra los 250 años de EE.UU.

Circle Line Cruises ofrecerá del 3 al 8 de julio una programación especial para disfrutar desde el agua de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos en Nueva York. La agenda incluye un crucero previo para admirar los veleros históricos el 3 de julio, un recorrido para presenciar el Desfile de Veleros y una fiesta en Pier 81 (41st Street y 12th Avenue) el 4 de julio, además del tradicional crucero para ver los fuegos artificiales esa noche. Del 5 al 8 de julio habrá recorridos turísticos para observar de cerca los 37 veleros y embarcaciones navales participantes en esta histórica conmemoración. Para más información y boletos, visite:https://www.circleline.com.

Foto: Circle Line

Noche de música brasileña

Berimbau Brazilian Table (3 west 36th street) presentará este viernes 3 de julio una nueva edición de su serie de música en vivo con los músicos brasileños Ian Coury e Igor Souza, conocido como Novos Caminhos. El concierto se realizará en el segundo piso del restaurante y ofrecerá un recorrido por la música instrumental brasileña con influencias del jazz y versiones de clásicos del repertorio nacional. La velada también incluirá cócteles tradicionales, como la caipiriña, una selección de vinos sudamericanos y un menú del chef Victor Vasconcellos, reconocido por la Guía Michelin, con especialidades inspiradas en la gastronomía de Brasil. Puertas abren a las 5:30 pm, show a las 8:00 pm. Más información:https://www.berimbaunyc.com.

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El humor de Keropi Sánchez

Este viernes 3 de julio, el comediante, presentador y creador de contenido Keropi Sánchez presentará su espectáculo de stand-up comedy “Keropi Sánchez Remastered: Volumen 1” en The Broadway Comedy Club (318 W. 53rd St) como parte de su nueva gira por Estados Unidos. En este show, el artista revisita algunos de los momentos más destacados de su carrera con una mirada renovada, combinando material inédito con versiones actualizadas de sus rutinas más populares. A las 9:00 pm. Los boletos están disponibles en www.keropisanchez.com.

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El 4 de julio en Luna Park

Luna Park, en Coney Island, será uno de los mejores destinos para celebrar el 4 de julio. El parque estará abierto de 10:00 am a la medianoche, ofreciendo atracciones para toda la familia, acceso a la playa y un ambiente festivo durante todo el día. Al caer la noche, los visitantes podrán disfrutar de una vista privilegiada del espectáculo de fuegos artificiales sobre el océano, que comenzará a las 9:45 pm cerca de West 12th Street. El show es gratuito y puede apreciarse desde el parque, el malecón, la playa o incluso desde la cima de la histórica montaña rusa Cyclone. Además, muy cerca se celebrará el tradicional Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest, uno de los eventos más emblemáticos del Día de la Independencia.

Cortesía: Luna Park

Crucero para ver los fuegos artificiales

NY Waterway celebrará el 4 de julio con un crucero especial por el 250 aniversario de Estados Unidos, que ofrecerá vistas privilegiadas del espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s desde el río Hudson. El abordaje iniciará a las 6:15 pm y la salida será a las 6:45 pm desde la terminal Port Imperial Ferry, en Weehawken, Nueva Jersey. La experiencia incluye recorrido por el puerto de Nueva York, comida, bebidas, cócteles, DJ con música sincronizada con el espectáculo y una copa de champaña.Boletos e información: https://www.nywaterway.com.

Foto: NY Waterway

Edge celebra el 4 de Julio

Edge at Hudson Yards (30 Hudson Yards) celebrará el Día de la Independencia con una experiencia especial el 4 de julio, de 7:00 pm a 11:00 pm, desde su mirador al aire libre, ubicado a 1,100 pies de altura sobre Manhattan. Los asistentes, mayores de 21 años, disfrutarán de vistas panorámicas de los fuegos artificiales sobre la ciudad, música en vivo con DJ, opciones gastronómicas y bares. La fiesta continuará con el Marquee Skydeck de 11:00 pm a 3:00 am. También podrán recorrer la nueva experiencia inmersiva interior de Edge. Para más información en:https://www.edgenyc.com/events/4th-july.

Foto: Edge

Celebra el 4 de julio con vistas privilegiadas

Para quienes buscan una celebración más exclusiva del 4 de julio, Hudson VU ofrecerá una elegante fiesta en su rooftop con vistas panorámicas de 360 grados al horizonte de Manhattan y al río Hudson. El evento America 250: July 4th Fireworks Viewing Party se realizará de 8:00 a 11:00 pm en el piso 16 del Ink 48 Hotel ( 653 11th Ave). La experiencia incluye tres horas de barra libre, aperitivos servidos durante toda la noche, estaciones gastronómicas con creaciones del chef Carlos Letona inspiradas en clásicos estadounidenses y música en vivo con DJ. El momento culminante será la vista privilegiada del espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Hudson. Boletos: https://www.exploretock.com/hudson-vu-new-york/event/610176.

Foto: Eric Hodgman

Fiesta al estilo Nueva Orleans

Este fin de semana, 4 y 5 de julio, el restaurante GERTIE en Prospect Heights (602 Vanderbilt Avenue, Brooklyn), recibirá Bubby’s Backyard Bash, una celebración inspirada en las tradicionales reuniones al aire libre de Nueva Orleans. El evento reunirá a Bacchanal, el popular jardín de vinos y música en vivo de esa ciudad, con una propuesta de BBQ, tablas de vinos y quesos, música en vivo y un ambiente festivo para disfrutar del fin de semana feriado. El viernes de 5:00 a 9:00 pm y el sábado en dos horarios: 12:00 a 4:00 pm y 5:00 a 9:00 pm. Los boletos incluyen tres bebidas, postre y una donación a la Independent Restaurant Coalition, organización que apoya a restaurantes y bares independientes en Estados Unidos. Para más información: https://www.gertie.nyc.

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Arte y ping-pong en Rockaway Beach

La exposición “Between Tides” permanece abierta en Rockaway Beach, Beach 67, con una propuesta de arte público que transforma mesas de ping-pong en esculturas interactivas. La muestra reúne obras de seis artistas que invitan al público a jugar y explorar nuevas formas de interacción a través de este popular deporte. Curada por Gabriela López Dena para Public Art Fund, la exhibición busca fomentar la participación comunitaria y reflexionar sobre el valor cultural, histórico y social del ping-pong como un espacio de encuentro, creatividad e intercambio al aire libre. Hasta el 13 de septiembre. Más información:https://www.publicartfund.org.

Foto: Public Art Fund

Off Broadway: Music City

El musical Music City se presenta en el Theatre at St. Luke’s (308 West 46th Street), tras el éxito de su temporada anterior. La producción combina canciones originales y éxitos del compositor multiplatino J.T. Harding con un libreto de Peter Zinn y dirección de Eric Tucker. La historia sigue a dos jóvenes compositores que persiguen el sueño de triunfar en la escena musical de Nashville mientras enfrentan desafíos personales, el amor y las dificultades de la vida en un emblemático bar de East Nashville. Boletos: https://musiccitythemusical.com. Foto: Cortesía

Foto: Cortesía Jeremy Daniel

Crema Gourmet, una parada imprescindible en Midtown

Quienes buscan opciones más saludables para comer durante el verano encontrarán en Crema Gourmet un nuevo favorito en Midtown Manhattan. Ubicado en 3 East 40th Street, a solo una cuadra de Bryant Park, este café ofrece un menú completo elaborado sin aceites de semillas, una tendencia que ha ganado popularidad este año. Desde desayunos y almuerzos hasta cajas de picnic listas para llevar al parque, todas las preparaciones siguen esta filosofía. La experiencia se complementa con una cuidada selección de cafés de especialidad y un variado menú de matcha que ya atrae a visitantes de distintos puntos de la ciudad. Su ambiente acogedor y su propuesta gastronómica lo convierten en una excelente opción para hacer una pausa durante los días de verano en Nueva York. Más información y reservaciones en: https://cremagourmet.com/.