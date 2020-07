Hospital de Nueva York está produciendo miel con abejas criadas en nuevo centro comunal en su techo

Cientos de miles de abejas está produciendo un manjar en el techo del Hospital St. Barnabas en El Bronx (NYC), pero los pacientes no tienen qué temer a estos insectos.

Todo lo contrario. En realidad es un proyecto que podría proporcionar un dulce alivio para la comunidad local y quizá hasta reforzar las defensas del cuerpo.

El hospital ubicado en el vecindario Belmont dio a conocer la colonia de abejas el martes como parte de un nuevo jardín en la azotea y un centro de bienestar que pronto abrirá, y recolectó su primera cosecha de miel en el proceso: 150 libras (68 kilos) de pura dulzura.

“La miel en realidad es particular en este lugar, donde están las abejas”, dijo el Dr. Mark Rosing, jefe gineco obstetra en St. Barnabas. “En realidad podría tener un beneficio inmune para nuestra comunidad porque vivimos aquí. Es miel selecta especial del Bronx”.

“Todos sabemos que la miel ayuda a la respuesta inmune e incluso ayuda a exponerte a diferentes antígenos que las abejas recogen del polen”, explicó. “Quién sabe, tal vez las abejas son parte de la cura para COVID”.

El jardín y las colmenas de abejas forman parte del planificado Centro de Salud y Bienestar de St. Barnabas, que abrirá en septiembre, encabezado por Rosing

El centro incluirá una cocina de enseñanza, un gimnasio comunitario y una “farmacia” natural que venderá miel y verduras, incluyendo rábanos, nabos, tomates y cebollas, describió New York Post.

Los funcionarios del hospital dijeron que esperan embotellar alrededor de 450 frascos de miel “Bronx”, que estarán a la venta por alrededor de $5 dólares cada uno.

El apicultor Eric Hanan dijo que hay cuatro colonias con 60 mil a 70 mil abejas en cada una, aproximadamente un cuarto de millón de abejas en total, que es suficiente para producir entre 120 y 150 libras de miel por cosecha.

Y a pesar del entorno urbano del hospital, las colmenas están en un lugar bastante bueno. “Tenemos el zoológico del Bronx, tenemos jardines botánicos”, dijo Hanan. “Hay muchas fuentes de agua para ellos”.

“Y desde esta altura, creo que tienen un poco de ventaja al no tener que volar sobre los árboles”, añadió. “Ya están a esa altura y no tienen que gastar tanta energía para llegar a sus fuentes de néctar”.

