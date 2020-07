¡Fuera Piojo! Tras goleada, la afición estalla contra Miguel Herrera

Tras la humillante derrota del América 4-1 ante Cruz Azul la afición azulcrema ya pide la salida de Miguel “Piojo” Herrera del club de Coapa.

Aunque se trate de un torneo amistoso, la derrota ha calado duro en la afición americanista debido a la goleada y humillación que propinaron los de Robert Dante Siboldi en la jornada de ayer a los del Nido.

En redes sociales la etiqueta #FueraPiojo fue utilizada por los fanáticos del “Ame” para mostrar su enojo ante la humillación sufrida contra uno de los máximos rivales de los azulcrema.

Aunque el “Piojo” acaba de renovar con las Águilas la una derrota ante Cruz Azul es razón más que suficiente para poner en entredicho el trabajo y continuidad del polémico técnico americanista.

"Lo de hoy fue una VERGÜENZA ‼️"

Es increíble como un personaje llamado Alvaro Morales entienda mejor el significado de ser Americanista

Enoja

Molesta

Se exige

No se solapa

No se aplaude como Foca sin cerebro

No se dicen cosas tipo,"Es pretemporada"

CARAJO‼️#FueraPiojo

😤😠 pic.twitter.com/5euxn7I7RC

— Javier Mizar (@JavierMizar24) July 12, 2020