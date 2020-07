¿Qué dijo el director de Goya sobre Trump que resultó tan polémico y desató campaña en su contra?

Numerosos consumidores dijeron desde entonces que ya no comprarían los productos de esa empresa, que incluyen insumos básicos para la preparación de comida tradicional de muchos países de América Latina.

Quienes impulsan este boicot han compartido marcas y recetas alternativas en las diferentes redes sociales, con los hashtags #Goyaway y #BoycottGoya.

Algunos consumidores dicen que han crecido con un sentido de apego cultural a la marca, pero ahora se sienten decepcionados por los comentarios de su director ejecutivo.

“Goya es un elemento básico entre las personas de color”, dijo a la BBC Autasia Ramos, que compra productos de la marca desde hace mucho tiempo, y agregó que era popular entre los hogares estadounidenses y de inmigrantes.

Ramos dijo que había confiado en la compañía para obtener productos asequibles que normalmente son difíciles de encontrar, pero que son ingredientes clave en la cocina hispana.

Sin embargo, agregó que ahora se sentía “desanimada” por la compañía y planeaba dejar de comprar sus productos.

“Espero que las personas elijan no apoyarla para que el director ejecutivo realmente sienta el efecto de abandonar a la comunidad que respalda a su compañía”, señaló.

Celebridades como la modelo estadounidense Chrissy Teigen y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también dijeron que decidieron boicotear la compañía.

Ocasio-Cortez, legisladora por Nueva York, tuiteó que ahora aprendería cómo hacer su propio Adobo, un ingrediente popular en la cocina hispana, en lugar de comprarlo en Goya Foods.

