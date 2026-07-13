Fiebre rosa en Starbucks: el vaso Bearista ya está disponible hoy en cafeterías seleccionadas

A partir de este 13 de julio, el icónico vaso de vidrio Pink Bearista de Starbucks para bebidas frías regresa a cafeterías seleccionadas en todo el mundo, esta vez inspirado en la famosa Pink Drink.

El vaso de vidrio Pink Bearista es una versión veraniega de un vaso en forma de oso transparente con estilo vibrante y alegre que incluye un sombrero rosa y una pajita con forma de fresa, elementos que van a tono con la campaña lanzada por la gigante del café para su bebida estrella del verano, Pink Drink.

La Pink Drink es una bebida con una mezcla de sabores de fresa y açaí combinados con cremosa leche de coco, una combinación que logra ese tono rosa pálido que se ha convertido en el centro de la campaña de verano de Starbucks.

El secreto detrás del éxito de la Pink Drink: sabores y evolución

No es la primera vez que la cadena presenta una opción de este color. Aunque debutó en 2016 y fue incluida en el menú en 2017, para este verano hubo un cambio clave: se sustituyó el agua por leche de coco, lo que le aporta una textura más sedosa y un tono rosa bastante estético.

Recordemos que las tendencias en la industria alimentaria apuntan hacia un creciente consumo de bebidas personalizadas. Esto genera un especial interés que lleva a grandes cadenas como Starbucks a lanzar líneas con combinaciones que se adaptan a las nuevas necesidades de los consumidores y a una presentación atractiva para mostrar en redes sociales, donde estos elementos visuales pueden ser determinantes para hacerse virales.

La responsable de la estrategia de merchandising de Starbucks, Kap Pitarys, explica que a los clientes les encanta la estética de la Pink Drink: “Es una de las bebidas más populares de Starbucks y su popularidad sigue creciendo”.

Basados en el éxito de este producto, la marca lanza su nueva colección de artículos Pink Drink Vibes, que lleva el espíritu divertido y desenfadado de la “Pink Energy” más allá de la taza. Esta colección vio la luz en las cafeterías de Estados Unidos el pasado 7 de julio y se complementa perfectamente con este nuevo vaso Bearista.

Alegría y diversión en una colección: accesorios que marcan tendencia

Esta nueva línea, que incluye vasos y accesorios como pinzas para el pelo, un llavero con una bolsita rosa y una riñonera, tiene diseños en una gama de tonos rosas, desde el rosa pastel cremoso (tan en tendencia) hasta el rojo intenso de las fresas.

Uno de los objetivos principales es levantar el ánimo de los consumidores, según afirma Pitarys: “Simplemente queríamos tomar lo que le gusta a la gente y asegurarnos de que estuviera presente en toda la colección”.

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