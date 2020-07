Clarissa Molina luce su espectacular figura con leggings tras practicar Pilates

View this post on Instagram

“Se impecable con tu palabra”, este es uno de los 4 acuerdos del libro “Los Cuatro Acuerdos” escrito por Don Miguel Ruiz. Este libro lleno de sabiduría se los recomiendo para esas personas que son espirituales y les gustan el crecimiento personal. ✨ Feliz martes! "Be impeccable with your word”, this is one of the 4 agreements from the book “The Four Agreements” written by Don Miguel Ruiz. I recommend this book full of wisdom for those people who are spiritual and like personal growth. ✨ Happy Tuesday!