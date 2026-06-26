Ecuatorianas arrolladas celebrando el Mundial de Fútbol en NJ: hispano acusado de doble homicidio

David Zapata Vera (26) se entregó a las autoridades en Newark (NJ) que lo buscaban como sospechoso de haber arrollado fatalmente a dos amigas ecuatorianas y huido de la escena.

Mariana Elizabeth Valverde Beltrán (58) y María Isabel De los Ángeles Salgado Ayala (61) murieron en el hospital tras ser arrolladas el sábado 20 de junio. Las víctimas, que vestían de amarillo en homenaje al equipo de Ecuador, eran amigas y al momento de ser arrolladas salían de una reunión que se organizó para ver el partido de esa noche de ese país contra Curacao en Filadelfia.

Un video de vigilancia captó el momento en que un conductor embistió a ambas mujeres mientras cruzaban la intersección de Park Avenue y North 7th St en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. El vehículo -un sedán rojo– atravesó la intersección a gran velocidad y ambas víctimas salieron despedidas por el aire.

“El semáforo estaba cambiando; de este lado estaba en rojo y del otro en amarillo. No sé si él estaba ebrio, pero el caso es que aceleró y eso fue lo que pasó”, declaró a ABC News un testigo, Manuel Candelaria.

Tras embestir a las dos mujeres, el conductor continuó su marcha sin detenerse. Tras ser buscado como sospechoso Zapata Vera, residente de Newak, se entregó y ahora enfrenta una larga lista de cargos, entre ellos homicidio vehicular, abandonar el lugar de un accidente automovilístico con resultado de muerte y poner en peligro a una víctima herida, informó la fiscalía del condado Essex en un comunicado.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En enero Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), murió cuando su auto fue impactado por un joven que estaba intoxicado tras el volante y recientemente se declaró culpable.

Este mes un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

En mayo John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía. A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.