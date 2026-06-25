Aprueban en ciudad de NY congelar alquileres por dos años; Mamdani cumple promesa

La Junta de Directrices de Alquileres (RGB) de la ciudad de Nueva York aprobó este jueves una congelación de los alquileres durante dos años para aproximadamente un millón de apartamentos con renta regulada, una medida sin precedentes que materializa una de las principales promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani y representa uno de los mayores cambios en la política de vivienda de la ciudad en décadas.

La resolución fue aprobada por siete votos contra uno, convirtiéndose en la primera ocasión en que la Junta autoriza una congelación simultánea para contratos de arrendamiento de uno y dos años.

Motion passes, after a lengthy speech acknowledging landlord struggles, Wynn acknowledges a rent freeze is in landlords best interest. A zero percent increase on 1 and 2 year leases beginning Oct. 1 passes unanimously. pic.twitter.com/NwwYUlERKg — Hannah Fierick (@HannahFNYP) June 25, 2026

La medida entrará en vigor para los nuevos contratos que inicien entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, beneficiando a viviendas estabilizadas ubicadas principalmente en edificios con seis o más departamentos construidos antes de 1974, así como en inmuebles sujetos a determinados programas fiscales y subsidios públicos.

Durante la campaña, Zohran Mamdani convirtió la consigna “Freeze the Rent” (Congelar el alquiler) en uno de los ejes centrales de su plataforma política, argumentando que el aumento constante del costo de la vivienda estaba expulsando a miles de familias trabajadoras de la ciudad.

Mamdani calls tonight's RGB vote to freeze rent on both one and two year stabilized leases "a historic victory for New York City tenants." pic.twitter.com/Lvm0g0sgYO — Chris Sommerfeldt (@C_Sommerfeldt) June 25, 2026

Tras conocerse la decisión, el alcalde celebró la votación y sostuvo que la Junta actuó de manera independiente después de revisar la información financiera disponible y escuchar tanto a inquilinos como a propietarios.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”, afirmó Mamdani en un comunicado. “Después de revisar los datos y escuchar a los neoyorquinos, la Junta logró congelar por primera vez en la historia los contratos de uno y de dos años. Este es el alivio que merecen los trabajadores de nuestra ciudad”.

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