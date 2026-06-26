Niña abusada en edificio en Nueva York: acusado se declara culpable

Eric McMichael (28) fue condenado a 18 años de prisión tras declararse culpable de haber violado a una niña tras seguirla hasta su edificio residencial en East Williamsburg, (Brooklyn, NYC).

La víctima de 12 años fue arrastrada a una escalera por el agresor, a quien no conocía. “Este acusado siguió y victimizó a una niña vulnerable, destruyendo su sensación de seguridad. La sentencia y la declaración de culpabilidad del acusado garantizan que se haga justicia, protegen a la joven víctima del trauma de testificar en el juicio y aseguran que el acusado permanezca fuera de las calles de Brooklyn, sin posibilidad de hacer daño a otras personas”, declaró el fiscal de distrito, Eric González, en un comunicado.

Según la investigación, el 6 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 5:42 p.m., McMichael siguió a la niña y tras abusarla huyó del lugar. La menor niña fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica. El acusado fue identificado gracias a una investigación y detenido por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al día siguiente.

Al momento del ataque McMichael vivía en un albergue para hombres cercano al edificio de la víctima. Se declaró culpable de violación y de poner en peligro el bienestar de un menor el 13 de mayo. El miércoles 24 de junio fue condenado a 18 años de prisión por el juez Masateru Marubashi, de la Corte Suprema de Brooklyn.

El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY).

Previamente este mes una joven de 21 años fue violada dentro de una estación del Metro de Nueva York en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita. Además un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en Long Island (NY).

A fines de mayo una joven de 25 años fue violada y golpeada en las inmediaciones de un cementerio en Queens (NYC) durante una agresión que se prolongó durante horas. Además Agustín Díaz se declaró culpable de violar y agredir sexualmente a varias hispanas inmigrantes que no hablaban inglés, según documentos judiciales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan (NYC).

En abril Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En julio del año pasado Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales

En enero de 2024 un hispano superintendente de un edificio del Distrito Flatiron en Manhattan fue acusado de una serie de cargos alegando que sometió a una mujer paraguaya indocumentada, madre soltera de una niña con necesidades especiales, en un ciclo de años de abuso sexual, golpizas y chantaje para evitar que escapara.

En agosto Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado como sospechoso de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan.

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