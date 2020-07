Crece la preocupación entre estudiantes internacionales en Miami ante la nueva orden de Trump

La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que los estudiantes internacionales debían abandonar el país si las universidades en las que estaban inscritos habían cambiado su modalidad a online.

La preocupación también se ha trasladado a Miami, donde muchos estudiantes, especialmente de América Latina, viajan hasta el sur de la Florida para cursar grados universitarios en algunos de los centros más importantes como la Universidad de Miami (UM) o la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Te puede interesar: Un periodista de Miami se juega la vida para demostrar que es imposible hacer deporte con mascarilla

International students studying in the United States on an F-1 or M-1 student visa won't be able to continue their studies in the fall if their school only offers online classes, according to an announcement from U.S. Immigration and Customs Enforcement. https://t.co/FXgMLXJvX6

— ABC News (@ABC) July 7, 2020