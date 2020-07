Eduardo Capetillo: “Quiero aclararles que el fallecido Raymundo y nosotros no tenemos ningún lazo familiar”

El actor y cantante hizo un video en donde explicó las razones de por qué necesitaba comunicarlo

Según compartió en redes Laura Zapata, este domingo pasado, el actor Raymundo Capetillo falleció a los 76 años en su batalla contra el COVID-19.

Dado que llevan el mismo apellido, y que no suele ser de los más comunes y que todos pertenecen al medio artístico, tanto Eduardo Capetillo como sus hermanos Guillermo y Manuel comenzaron a recibir las condolencias por la muerte del actor.

Sin embargo, todo lo anterior dicho son solo coincidencias pues a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Lalo quiso dejar en claro que no los une ningún lazo de sangre con el actor que se encontraba internado desde hacía unas semanas.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Raymundo Capetillo y agradezco de todo corazón las muestras de cariño de las cuales hemos sido objeto tanto mis hermanos Manuel, Guillermo, como un servidor.

Quiero aclararles que el fallecido Raymundo Capetillo y nosotros no tenemos ningún lazo familiar. Así que pues me sumo a las condolencias de todos ustedes para con su familia, y me sumo también al dolor de la familia de Raymundo Capetillo… Descanse en paz”, dijo el esposo de Biby Gaytán.

“Con el alma destrozada recibo la noticia de que mi amado amigo entrañable de toda la vida @RayCape1 acaba de partir, emprendió su vuelo de regreso a Casa del Señor !!! QDEP BouquetBouquetBouquet te voy a extrañar amigo amago”, indicó Zapata en su cuenta de Twitter sobre su colega y amigo.