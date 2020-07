Trágico final hace que fans exploten contra ‘Amor Eterno’ tras último capítulo por Univision

"Fue muy injusto ese final", comentó un televidente

Culminó la telenovela más exitosa de Univision actualmente, “Amor Eterno“. La serie turca protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) llegó a su gran final pero no tiene a los fans contentos después de sintonizarla el drama por varios meses.

Y es que el último capítulo es trágico ya que el protagonista muere y no logra vivir feliz para siempre con su eterna amada Nihan. Fue el villano que plantó una serie de explosivos y raptando a Nihan para que así Kemal fuera en busca de ella. Al llegar al lugar, se dan cuenta que todo es una trampa ya que el villano quería eliminar a Kemal.

Cuando Nihan se encuentra a salvo, Kemal sacrifica su vida para que Nihan pueda vivir sabiendo que Emir ya no le podrá hacer daño a ella como a su hija. Kemal hace detonar los explosivos y muere junto a Emir.

Los que siguieron el melodrama de principio a final no estuvieron muy de acuerdo que así fuera el desenlace de la historia e hicieron sus opiniones saber en las redes sociales.

“Todavía estoy llorando. Fue muy injusto ese final, Kemal no se merecía terminar así”, escribió una fan. “Demasiado triste este final, no era lo que queríamos, me hicieron sufrir. Voy a extrañar esta novela”, otro seguidor comentó. “Muy triste, no me gustó el final”, otro fan agregó. “Feo ese final”, otro televidente dijo. “Que final más ridículo que he visto, las novelas turcas no sirven”, también se pudo leer entre los comentarios.