Desalojan a 125 trabajadores: emergencia por quiebre estructural en edificio en Queens

Más de cien trabajadores fueron evacuados después de que se descubriera una gran grieta en un edificio en Queens, ayer.

Poco antes de la 1 p.m., FDNY respondió al edificio en 45-18 Court Sq. en Long Island City por la gran grieta en el último piso de un edificio de seis pisos, actualmente en construcción.

Las autoridades dicen que 125 trabajadores fueron evacuados, y los edificios adyacentes al lugar también fueron desalojados.

Alrededor de las 3 p.m. todos pudieron regresar. No se reportaron heridos, informó ABC News.

Los ingenieros e inspectores del Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) han determinado en el reporte preliminar que, mientras se estaba trabajando para proyectar una nueva columna en el sexto piso, la presión del vertido de concreto provocó que la fachada existente del edificio sobresaliera aproximadamente 1.5 pulgadas.

Como resultado, el DOB ha emitido una orden de emergencia para que el contratista realice trabajos de apuntalamiento y refuerzo en el edificio, bajo la supervisión de un ingeniero profesional.

También se emitió una violación al contratista y una orden de detención temporal, excepto las labores de apuntalamiento de emergencia.

