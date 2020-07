La foto de Melania Trump sobre coronavirus que desató críticas en Twitter

La Primera Dama vuelve a causar polémica

La primera dama Melania Trump intentó promover el uso de máscaras para enfrentar la pandemia de coronavirus, pero usuarios en Twitter la criticaron, principalmente por las políticas del presidente Donald Trump y su plan de reabrir abruptamente la economía.

“Incluso durante los meses del verano, por favor recuerda cubrirte el rostro y practicar distancia social”, señaló la PrimeraDama. “La precauciones que tomemos ahora significarán un otoño más seguro y saludable”.

Even in the summer months, please remember to wear face coverings & practice social distancing. The more precaution we take now can mean a healthier & safer country in the Fall. pic.twitter.com/80dGOWIyDJ — Melania Trump (@FLOTUS) July 14, 2020

Entre las críticas a la Primera Dama están el plan de retorno a clases que impulsa el presidente Trump para septiembre, en medio de preocupaciones de padres de familia.

Children will not social distance or wear a mask for any length of time. To open schools is deadly and will not be tolerated. pic.twitter.com/D1nYUbDU3M — Janet Kay🌴☀️🦎 (@tinyboo49) July 14, 2020

También se cuestiona la campaña contra el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infeccionesas, quien ha alertado a las autoridades sobre los riesgos de bajar la guardia en medio de un incremento de casos a nivel nacional, situados entre 50,000 y 60,000 diarios.

Un activista veterano, David Weissman, celebró que la Primera Dama luciera máscara, porque eso promovería el uso entre los seguidores del presidente Trump.

We want Trump supporters to wear mask, this will encourage them and that's what is important. — David Weissman (@davidmweissman) July 14, 2020

A Melania Trump los usuarios en la red social también le recuerdan su falta de compromiso para evitar que los niños enfermen y algunos retomaron la imagen de 2018 cuando la exmodelo lució una chaqueta con la leyenda “A mí no me importa, ¿y a ti?” camino a su visita a los niños migrantes detenidos en la frontera.