Violencia a niveles “astronómicos”: 17 baleados ayer en los cinco condados de Nueva York; adolescente muerto por disparo en la cabeza

Al menos 17 personas fueron baleadas en la ciudad de Nueva York ayer, una cifra “astronómica” para principios de una semana, dijeron fuentes policiales.

La última víctima de la jornada sangrienta fue un adolescente de 17 años baleado en la cabeza anoche alrededor de las 11:50 p.m en George Washington Houses, cerca de la intersección de 102nd St y 3rd Avenue, en East Harlem, a unas 14 cuadras de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde Bill de Blasio.

El joven no identificado murió en el hospital esta mañana, poco antes de las 6 a.m, informó Pix11.

Hubo reportes de violencia armada en toda la ciudad, pero Brooklyn vio la mayor violencia con 10 incidentes de disparos y un total de 12 víctimas.

“Esas cifras serían altas para un viernes o sábado, pero para un lunes son astronómicas”, dijo un policía de Brooklyn de alto rango, sin ser identificado por New York Post.

Siete de las víctimas en Brooklyn, incluido un joven de 20 años asesinado en Williams Avenue, fueron alcanzados en cinco incidentes separados en el distrito 69, que cubre el vecindario Canarsie.

El lunes por la noche en Canarsie, cinco personas fueron baleadas en tres tiroteos separados en un lapso de 15 minutos.

Fuera de Brooklyn, dos personas fueron baleadas el lunes en Manhattan, y una en cada uno de los otros tres condados de la ciudad: Queens, El Bronx y Staten Island.

Previamente, el fin de semana otras 35 personas fueron baleadas en NYC, incluido Davell Gardner, un bebé de un año asesinado en Brooklyn.

To De Blasio, YOU along with the criminals you support are who did this. You are destroying families with your garbage policies. This is the 1-year-old boy who was senselessly killed in NYC. Davell Gardner, say his name. https://t.co/qBx0fL7Fj1 via @nypmetro

— Peggy Maysonet (@PeggyMaysonet) July 13, 2020