Cómo te relacionas en el amor, de acuerdo a tu signo del horóscopo chino

Los signos chinos también pueden revelar qué sucede contigo en temas del corazón

El horóscopo chino es uno de los favoritos para los amantes de la astrología principalmente por su relación con la suerte y la abundancia. Cada uno de los animales que conforman sus 12 signos se asocia a un comportamiento de nuestra personalidad y nos revelan cómo obtener la tan deseada prosperidad.

Uno de los temas que no puede faltar si hablamos de suerte es el amor. Conoce lo que tiene que decir tu signo chino sobre tus problemas del corazón.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Son personas que resuelven con el corazón más que con la lógica. No les agrada la soledad por lo que están en constante búsqueda de pareja a pesar de que no les ofrezca nada bueno y sepan que no hay futuro.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

La estabilidad es el común denominador de sus relaciones. Se involucran donde saben que hay futuro y crean lazos fuertes basados en sus sentimientos.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

No son del todo estables en el amor. Están cambiando de pareja constantemente porque buscan nuevas experiencias y saciar su vitalidad. Para domarlo se necesita alguien que tenga igual energía.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Al ser muy hogareños tienden a fijarse en personas que compartan su gusto por convivir en un ambiente familiar y tranquilo. Posiblemente se tardan en encontrar pareja, pero cuando la encuentran suelen crear un vínculo especial.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Son seductores por naturaleza y difícilmente pasa el tiempo en soledad. Les encanta llamar la atención, pero son seres inteligentes que saben disfrutar el tiempo a solas.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Son altamente demandantes en el amor y nunca olvidan. Si los traicionas probarás su veneno porque son personas sumamente rencorosas. Y es que no es usual que abran su corazón con quien sea: si estás con uno de ellos es porque en verdad eres especial en su vida.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Se caracterizan por ser sensuales y seductores, pero pocas veces se involucran en relaciones estables. Son sumamente orgullosos y prefieren su independencia.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es uno de los signos más enamoradizos. Actúa con base en sus sentimientos y siempre busca conocer nuevas facetas de su lado romántico, por eso no es tan estable en el amor.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

En la primera mitad de su vida saltarán de relación en relación para vivir nuevas experiencias, pero una vez que se establezcan pasarán la otra mitad de su vida con una sola persona.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Suelen ser solitarios porque para ellos lo más importante son sus proyectos profesionales. Si en el camino se encuentran a alguien, amarán sin recato. Son extremadamente fieles, pero si tienen dudas serán directos y abandonarán la relación.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Son seres pasionales, dedicados y sumamente fieles, pero también celosos y territoriales. Hay épocas en las que les gustar estar solos, así que por más que se intente, no cederán a una relación estable al no ser que así lo deseen.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019)

Si se le ofrece sentirse amado, no dudará en probar la experiencia carnal que se le presente. Podrían considerarlo superficial, pero la realidad es que vive el amor en plenitud y trabaja constantemente para alcanzar la felicidad.

