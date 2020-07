Manchester City le exige a Chivas que le pague por Uriel Antuna

View this post on Instagram

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar; aunque rujan y se encrespen sus aguas,y ante su furia retiemblen los montes. •Salmos 46:1-3• 🙏🏻