¿Tiene algún riesgo la circuncisión en adultos?

La circuncisión en adultos amerita un reposo relativo por parte del paciente

La circuncisión generalmente se realiza en bebés, pero realizarla en adultos también es una práctica que ocurre hoy en día. A continuación hablaremos sobre las posibles consecuencias que tiene este tipo de cirugía sobre la salud del adulto.

Cuidados post operatorios de la circuncisión

Según un artículo del portal Webconsultas, la Dr. Fernández Pascual señala que el resultado estético de la circuncisión en adultos y los posibles riesgos de la cirugía tienen mucho que ver con el cuidado post operatorio del paciente.

En este sentido, es preferible que el paciente mantenga reposo relativo en las primeras 12-24 horas siguientes a la cirugía. Además, el paciente debe hacer curas con agua y jabón diariamente, manteniendo seca la herida y evitando erecciones tanto como le sea posible.

Los puntos de la cirugía suelen ser reabsorbidos, y se caen solos.

Posibles riesgos de la circuncisión en adultos

El Dr. Pascual Fernández, que es urólogo de profesión, señala que la circuncisión en adultos rara vez provoca complicaciones importantes para el paciente, pero que sí es posible que ellas se den en algunas oportunidades.

En concreto, hay riesgos quirúrgicos tales como la infección de la herida, lesión de glande o de la uretra, necrosis del glande, adherencias al prepucio, y una recidiva de la fimosis. Por otro lado, hay que destacar que la pérdida del pene solamente se da en casos excepcionales.

El Dr. Javier Romero, coordinador del grupo de Andrología de la Asociación Española de Urología, indica que la pérdida de sensibilidad del pene no suele generar consecuencias negativas para el paciente, y que la evasión de la cirugía no se justifica cuando hay razones médicas de por medio.

En efecto, la circuncisión en adultos no es el escenario más normal hoy en día, pero, como has visto, es un procedimiento que la mayoría de las veces no presenta complicaciones para el paciente, por lo que, si hay razones médicas detrás, deberías proceder con él.