VIDEO: Árbitro de 34 años humilla a la defensa del Xamax de la Super Liga Suiza

Tras el regreso de las ligas de fútbol alrededor del mundo después del parón de tres meses a causa del coronavirus, se pudo observar que varios jugadores no se encontraban en un óptimo estado físico y prueba de ello es que hasta un árbitro de 34 años tiene más sprint que la línea defensiva de un equipo, tal como ocurrió en Suiza.

El fin de semana, el partido entre Thun y Neuchatel Xamax de la Super Liga Suiza, el árbitro central evidenció la mala condición física y lentitud de la defensa del Xamax, pues en un contragolpe del Thun, corrió desde la media cancha hasta el área rival con una agilidad y velocidad notablemente mayor que el de la saga visitante. El momento fue captado en video.

This is brilliant.

FC Thun attack and the referee Urs Schnyder is faster at getting back than the entire Neuchatel Xamax defence. 😅

No wonder Xamax are at the bottom of the Super League.

