A-Rod y JLo ahora se asesoran con dueño de los Pats para que los aconseje sobre la operación de un equipo deportivo

La telenovela del expelotero Alex Rodríguez y la cantante Jennifer López por comprar los Mets de Nueva York ha escrito otro capítulo, una vez que la famosa dupla del deporte y el entretenimiento viajara a Massachusetts para reunirse con el propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, con la intención de recibir asesoría por parte del multimillonario respecto a la operación de una franquicia deportiva, según reportó el New York Post.

De acuerdo al diario, la visita de A-Rod y JLo tuvo el objetivo de profundizar en cómo se pueden aprovechar las áreas alrededor de un estadio para complementar su plan, el cual no solo busca adquirir una organización de las Ligas Mayores, sino que también pretende detonar al Citi Field, casa de los Mets, en un complejo multientretenimiento en la zona de Queens.

EXCLUSIVE: Top @jpmorgan banker traveled with A-Rod and J-Lo to cut deal with Krafts on a deal to run CitiField if J-Rod buys the @Mets https://t.co/xJjxZKPT8J

— Thornton McEnery (@ThorntonMcEnery) July 16, 2020