“Asaltan” a perro que ayuda a hacer mandados durante la cuarentena en Colombia

Durante semanas ha sido el gran apoyo de locatarios y clientes de un mercado en Medellín, Colombia, y un grupo de desalmados lo despojaron de todos los productos que llevaba en su canasta

Ante la pandemia del coronavirus, muchas personas idearon novedosos mecanismos para evitar el contagio, pero sin dudas, en Colombia, implementaron un forma más que sorprendente.

Ni moto ni bici, ni apps de servicio a domicilio, el mercado El Porvenir de Medellín envía los pedidos a domicilio en una canasta. Pero lo curioso es que quien lleva la canasta es Eros, un perro labrador. La mascota es conocida en el barrio, pero en las últimas horas una triste noticia se dio a conocer: fue asaltado cuando llevaba un pedido.

Según publicó el portal Excelsior, el perro fue interceptado por ladrones mientras llevaba la canasta repleta de productos. Aún no se conoció el número de asaltantes ni el género, pero sí trascendió que no solo robaron la mercancía, sino también la canasta. Por suerte, Eros salió ileso, pero en el barrio no pueden creer que alguien sea capaz de robarle al perro.

La mascota tiene 6 años y desde hace un tiempo que se dedica a repartir los pedidos entre los vecinos del barrio. Sin embargo, a raíz del coronavirus, su trabajo se volvió más trascendental, dado que ayuda a que los adultos mayores eviten el contacto con otras personas.