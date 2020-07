Condenan a prisión a niñera que abusó del niño que cuidaba y que se embarazó de él

Hace unas semanas se dio a conocer una triste historia de abuso sexual por parte de una joven niñera hacia un menor de edad del cual se hacía cargo, y no solo eso, que había quedado embarazada de él.

Leah Cordice, de 20 años, habría tenido relaciones sexuales al menos unas 5 veces con un niño de 13 años entre 2017 y 2018.

Luego de que se levantara una denuncia en su contra tras la confesión que el adolescente le habría hecho a sus padres, Leah fue detenida y según el tribunal de Reino Unido que lleva el caso, la chica no habría mostrado ningún tipo de remordimiento por los actos cometidos.

Leah Cordice who raped a 13 year old while baby sitting him has been jailed for 30 months and will have her name registered. She was married when she committed the crime in 2017. And yes, she had a daughter from the crime whom she tricked her husband into thinking she was his. pic.twitter.com/omh7SihlW4

