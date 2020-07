Defensa mexicano Oswaldo Alanís anota en la remontada del Earthquakes de San José

El defensa mexicano Oswaldo Alanís se hizo presente en el marcador con un remate de cabeza y fue pieza clave en la remontada del Earthquakes de San José 4-3 ante los Whitecaps de Vancouver, correspondiente a la actividad del Grupo B como parte del torneo “MLS is Back”.

Al minuto 81 de tiempo corrido, el exjugador de las Chivas del Guadalajara se incorporó al ataque en jugada de tiro de esquina en el que aprovechó un descuido de la defensa para rematar en los límites del área chica y marcar el tercer gol de los Quakes, el cual representaba el empate, luego de ir abajo 1-3 desde el minuto 59.

Pero la reacción de los dirigidos por el argentino Matías Almeyda no quedó ahí y con un desborde de Shea Salinas en tiempo de compensación, el equipo de San José concretó la voltereta para llevarse los tres puntos y colocarse en el primer lugar provisional de su sector con cuatro unidades.

El gol de Alanís fue el primero para su cuenta bajo el formato de ‘MLS is Back’ en el “plan burbuja” de la liga en Orlando, Florida, así como el segundo desde que defiende los colores de los Terremotos.

SHEA SALINAS GOES ALL THE WAY!

INCREDIBLE. #VANvSJ pic.twitter.com/obJDPi6iCI

— Major League Soccer (@MLS) July 16, 2020