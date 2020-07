Marcha contra balaceras termina con arrestos de miembros de ‘Black Liver Matter’ y policías heridos

Una marcha organizada este miércoles por líderes de congregaciones religiosas de la Gran Manzana y organizaciones vecinales que claman por el cese de los tiroteos, y en la que además se ofreció apoyo al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), estuvo marcada por nuevas escaramuzas entre los uniformados y activistas de ‘Black Lives Matter’, quienes trataron de impedir el paso de los manifestación desde el Puente de Brooklyn hasta la sede de la Alcaldía en el Bajo Manhattan.

Al menos 10 de los manifestantes que trataron de bloquear la ruta de la demostración que partió del Parque Cadman, en Brooklyn, fueron arrestados al calor de una confrontación que dejó a tres oficiales heridos, los cuales fueron llevados al hospital después de ser golpeados con bastones y escombros, como detalla un video divulgado por el NYPD.

Three officers violently attacked by protesters crossing the Brooklyn Bridge. The officers sustained serious injuries.

This is not peaceful protest, this will not be tolerated. pic.twitter.com/cYuDX8G7ku

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 15, 2020