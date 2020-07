Familia de Vanessa Guillén se reunirá con Trump antes de presentar propuesta con nombre de la soldado

Activistas y familiares de la víctima buscan impulsar ley que penalice el acoso sexual en las Fuerzas Armadas

La abogada de la familia de Vanessa Guillén, Natalie Kahwam, dijo el pasado martes que se reunirán en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump el próximo 29 de julio. Un día después, presentarán la propuesta de ley que lleva el nombre de la soldado hispana asesinada en la base militar de Fort Hood, Texas.

“La reunión ocurrirá un día antes de nuestro evento del 30 de julio, en el que presentaremos nuestro proyecto de ley que llevará de nombre #IamVanessaGuillen [y] que [de ser aprobada] protegería a todos nuestros soldados para que esto no vuelva a pasar”, dijo Kahwam en un mensaje a medios en el exterior de la Corte del Distrito Oeste de Texas, en Waco.

Tras hacer el anuncio del encuentro privado con Trump, la abogada y Mayra Guillén -hermana del Vanessa- ingresaron al edificio para asistir a la primera audiencia de Cecily Ann Aguilar, acusada de ser cómplice en la desaparición de Guillén y que se declaró no culpable.

Kahwam puso el énfasis en que su propuesta de ley llamada a proteger a los soldados no pretende ser partidista. “Este no es un asunto demócrata. Este no es un asunto republicano. Este es un tema estadounidense“, aseveró la letrada. “Esto no debe volver a pasar”.

La familia Guillén, que vive en Houston, Texas, ha contactado con legisladores texanos de ambos partidos para que le ayuden a impulsar el proyecto de ley en el que han estado trabajando y que busca penalizar el acoso sexual en el Ejército. Ya la organización de derechos civiles LULAC se ha mostrado a favor de la iniciativa y ha afirmado que seguirá brindado respaldo a la familia.