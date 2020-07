ICE libera a transgénero hondureña después de 1,051 días

La hondureña Kelly González Aguilar, quien durante años estuvo confinada en aislamiento solitario, recuperó esta semana su libertad y abandonó el centro de detención en el que estaba internada al este de Denver, informaron este jueves dirigentes proinmigrantes de Colorado.

“Muchas gracias a todas las personas que respaldaron la campaña #FreeKelly, firmando peticiones, llamando al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), llamando a los congresistas, participando en semanas de acción, escribiendo cartas a Kelly, creando eventos de solidaridad y mucho más”, expresó Alma Rosa Silva Banuel, del equipo de la mencionada campaña.

Kelly Gonzalez Aguilar is finally free after over 2 years and 11 months in US immigration detention! Thank you to all those took action on Kelly's case, without you she would not be free today 💛 #FreeKelly pic.twitter.com/EZNXv2iEO4

— AmnestyCanada (@AmnestyNow) July 15, 2020