¿Se casará pronto? Camila Fernández, la hija de “El Potrillo” habla sobre su guapo novio

Con apenas 8 meses de relación, la guapa jovencita se muestra muy enamorada de Francisco Barba

Los nietos de Don Vicente Fernández han demostrado haber heredado el amor por la música que caracteriza a su dinastía familiar y, por supuesto, Camila Fernández no es la excepción.

La talentosa cantante se encuentra promocionando su último sencillo “No Te Vas”, el cual ha tenido un gran éxito en las diversas plataformas y, como parte de su gira de promoción, la hija de Alejandro Fernández concedió una entrevista a la revista mexicana TvyNovelas, donde fue cuestionada sobre sus planes de matrimonio.

Camila ha presumido ya en varias ocasiones a su novio Francisco Barba, con quien ya lleva más de 8 meses y se muestra súper enamorada.

“Es mi fan número uno, no me cela para nada y no tienes idea de lo bien cómo nos llevamos. Es el mejor novio, súper lindo, me apoya, le encantan las canciones”, afirmó la intérprete.

Sin embargo, sobre los planes de boda, la jovencita afirmó lo siguiente: “Nos conocemos desde hace mucho, no es de que ahora empecé la relación con él. Si se da (el matrimonio) ahora o no, es lo que Dios quiera, yo no me cierro a nada”.

Por ahora, Camila seguirá impulsando su carrera musical con ayuda de su familia, quienes no pierden oportunidad para presumirla en todo momento.