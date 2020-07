“Tomo 64 pastillas diarias”: Basquetbolista reclama a la WNBA por no otorgarle excepción ante riesgos por COVID-19

El COVID-19 no solo ha generado incertidumbre en la mayor parte del mundo deportivo, para la basquetbolista Elena Delle Donne jugar conviviendo con la pandemia es la decisión más difícil en su trayectoria en las duelas, ya que representa una disyuntiva que ella no ha decidido entre arriesgar la salud o renunciar a su sustento.

Donne, de 30 años de edad, padece la Enfermedad de Lyme, lo que la obligado a tomar hasta 64 pastillas diarias para mantener controlada su salud y estar en condiciones de ejercer el alto rendimiento deportivo en el máximo circuito profesional de baloncesto femenil con el equipo Mystics de Washington, actuales campeonas de la WNBA.

“Tomo 64 pastillas al día y siento que me está matando lentamente. O si no me está matando directamente, entonces al menos sé una cosa segura: es realmente malo para mí”, confesó Delle Donne en el portal The Players Tribune. “Es un ciclo interminable, agotador y miserable, pero lo hago de todas formas”.

”Taking 64 pills a day is the only way to keep my condition under any sort of control. It’s the only way to keep myself healthy enough to play the game that I love — healthy enough to do my job and earn the paycheck that supports my family.” —@De11eDonne https://t.co/QZdXIEBHE5 pic.twitter.com/aSGfiSztB0

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) July 15, 2020